Chery сертифицировала в России кроссовер Tiggo 2 Pro

Компания Chery сертифицировала в России компактный кроссовер Tiggo 2 Pro, который, как ожидается, поступит в продажу в четвертом квартале 2021 года и станет самой доступной моделью Chery в нашей стране.

Как следует из ОТТС, Chery Tiggo 2 Pro могут вывести на российский рынок в четырех модификациях. Кроссовер получит необычный для нашей страны мотор объемом 1,0 литр – трехцилиндровый турбированный агрегат мощностью 102 л.с. пишет портал «Китайские автомобили». Второй двигатель – атмосферный четырехцилиндровый 1.5 на 106 л.с. Оба – с распределенным впрыском топлива. С первым сочетается вариатор, со вторым – 4-диапазонный «автомат». И при этом оба могут работать с 5-ступенчатой «механикой». Привод во всех случаях только передний. На машине с турбомотором будет рулевое управление с электроусилителем, с «атмосферником» – с ГУР. Передняя подвеска независимая типа Макферсон, задняя – полузависимая рычажная.

В списке оснащения указываются фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а опционально – и боковые подушки; система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также электронные системы контроля устойчивости и помощи при экстренном торможении. В «зимний» пакет войдут подогревы передних сидений, наружных зеркал, рулевого колеса, ветрового стекла и форусунок обмывателя. В салоне будет кондиционер, предусмотрены камера заднего вида и люк с электроприводом.

Напомним, Chery Tiggo 2 Pro – это глубоко модернизированная «двушка», которая продавалась в России до 2020 года. Кроссовер получил гексагональную решетку радиатора в стиле старшей модели Tiggo 7 Pro и двухэтажную оптику: верхняя часть оптики предельно узкая, а нижняя встроена в ниши бампера – рядом с воздуховодами.

Размеры новой «двушки»: 4200 x 1760 x 1570 мм, колесная база – 2555 мм, при этом основная часть кузова осталась прежней. Сбоку машина будет отличаться более резким наклоном капота и меньшим объемом пластиковой защиты. Сзади кроссовер получит другой бампер с двумя фальш-патрубками выхлопной системы. Хромированную планку между фонарями заменит пластиковая полоска темного цвета. Повторитель стоп-сигнала, интегрированный в спойлер, станет крупнее.

В настоящее время марка Chery представлена на российском рынке кроссоверами Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro. По итогам четырех месяцев 2021 года российские дилеры Chery реализовали 9290 автомобилей, что в 4,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером Chery на российском рынке стал кроссовер Tiggo 7 Pro, который разошелся в количестве 4317 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года компания «Чери Автомобили Рус» планирует увеличить реализацию в России в 2,5 раза до порядка 30 тыс. автомобилей. Этому будет способствовать расширение дилерской сети и вывод новых моделей. Так, в нынешнем году на российском рынке появятся компактный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x) и Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x). Также компания Chery рассматривает возможность продаж в России седана Arrizo 5. Таким образом, он может пополнить российскую линейку Chery, который в настоящее время включает исключительно кроссоверы.

Фото: autohome.com.cn