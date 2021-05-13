Discovery Sport получил спецверсию Urban Edition

Компактный премиальный семейный внедорожник с конфигурацией сидений «5+2» Land Rover Discovery Sport 2022 модельного года теперь доступен в версии Urban Edition, оснащенной бензиновым двигателем P249 или дизельным D199, а также передовыми информационно-развлекательными системами Pivi или Pivi Pro.

Специальная серия Urban Edition, созданная на основе комплектации R-Dynamic, отличается особыми элементами дизайна, такими как затемненные алюминиевые детали отделки, сиденья из искусственной кожи Luxtec Suedecloth и черная контрастная крыша. Urban Edition доступна с одним из шести вариантов цветов экстерьера: Namib Orange, Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black, Ostuni White и Silicon Silver, сообщает пресс-служба британской марки.

С появлением новой мультимедийной системы Pivi от Land Rover цифровые технологии Discovery Sport были преобразованы. Система готова к работе сразу после включения – это обеспечивают специальный тарифный план и отдельная батарея. Обновления программного обеспечения осуществляются через беспроводное подключение и даже могут проходить по заранее запланированному графику. Это гарантирует, что у клиентов всегда будут самые свежие карты, приложения и автомобильные функции без необходимости посещать дилерский центр. Мультимедийная система является частью электронной платформы Electrical Vehicle Architecture и может быть представлена как в стандартной версии (Pivi), так и в более продвинутой (Pivi Pro) на комплектации S и выше.

Потоковая передача музыки и медиаданных стала еще легче, благодаря сервису Spotify, интегрированному непосредственно в информационно-развлекательное меню, с возможностью подключения через Bluetooth двух телефонов одновременно. Также доступна беспроводная зарядка устройств с функцией усиления сигнала. Кроме того, новый ключ Activity Key второго поколения позволит блокировать и разблокировать любую из дверей, или даже дистанционно завести автомобиль без традиционного брелка.

Сенсорный экран отображает информацию о качестве воздуха внутри автомобиля благодаря интеллектуальной системе очистки воздуха, которая дополняет существующую технологию ионизации Cabin Air Ionisation и задерживает мелкие твердые частицы, аллергены, пыльцу и даже сильные запахи, часто встречающиеся в городах и регионах с высоким трафиком. Система также способна фильтровать сверхмелкие частицы размером менее 2,5 микрон. Чтобы активировать систему, следует выбрать режим «Очистка», и информация о качестве воздуха в салоне отобразится на мониторе.

Другие технологические обновления Discovery Sport включают в себя расширенный набор систем помощи водителю, такие как Rear Traffic Monitor с функцией автоматического торможения. Система Rear Collision Monitor использует радары для постоянного мониторинга пространства позади автомобиля. Это означает, что Discovery Sport может минимизировать силу удара и тяжесть его последствий для пассажиров в случае ДТП. Опционально устанавливаемая система 3D камер кругового обзора позволяет водителю видеть все происходящее вокруг автомобиля на скорости до 30 км/ч, облегчая маневрирование и передвижение по труднопроходимым участкам.

Все эти системы дополняют ранее представленную технологию «прозрачного» капота ClearSight Ground View и систему ClearSight Rear View, которая обеспечивает работу зеркала заднего вида в режиме дисплея, отображающего то, что происходит позади автомобиля, даже если обзор затрудняют пассажиры второго ряда или багаж.

Discovery Sport предлагает практичный салон в конфигурации «5+2» с сиденьями второго ряда, складывающимися в пропорции 40:20:40 и регулировкой по 24 параметрам.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Land Rover