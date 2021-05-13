Genesis раскрыл подробности о новом универсале G70 Shooting Brake для Европы

Бренд Genesis представил первые изображения универсала G70 Shooting Brake – новой модели, предназначенной для европейского рынка.

Как сообщает пресс-служба Genesis, размеры универсала G70 Shooting Brake совпадают с размерами нового седана G70, на базе которого он построен: длина 4685 мм, ширина 1850 мм и высота 1400 мм при колесной базе 2835 мм. Объем багажника нового универсала на 40% больше, чем у седана G70, задние сиденья удобно складываются в пропорции 4:2:4. Дизайн салона Genesis G70 Shooting Brake повторяет оформление интерьера нового седана G70, напоминающего кокпит истребителя.

Фирменная радиаторная решетка Crest Grille универсала G70 Shooting Brake выполнена в стилистике, схожей с новым седаном G70, и установлена ниже уровня фар Quad Lamps, которые расширяются в стороны. При взгляде на автомобиль в профиль сочетание дверцы багажника с единым стеклом и цельным обтекаемым спойлером создает динамичный силуэт автомобиля. Для увеличения полезного объема багажного отсека петли дверцы багажника были максимально сдвинуты вперед. Задняя оптика Quad Lamps расширяется в стороны, подчеркивая атлетичный дизайн модели.