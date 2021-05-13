Genesis раскрыл подробности о новом универсале G70 Shooting Brake для Европы

Бренд Genesis представил первые изображения универсала G70 Shooting Brake – новой модели, предназначенной для европейского рынка.
Как сообщает пресс-служба Genesis, размеры универсала G70 Shooting Brake совпадают с размерами нового седана G70, на базе которого он построен: длина 4685 мм, ширина 1850 мм и высота 1400 мм при колесной базе 2835 мм. Объем багажника нового универсала на 40% больше, чем у седана G70, задние сиденья удобно складываются в пропорции 4:2:4. Дизайн салона Genesis G70 Shooting Brake повторяет оформление интерьера нового седана G70, напоминающего кокпит истребителя.
Фирменная радиаторная решетка Crest Grille универсала G70 Shooting Brake выполнена в стилистике, схожей с новым седаном G70, и установлена ниже уровня фар Quad Lamps, которые расширяются в стороны. При взгляде на автомобиль в профиль сочетание дверцы багажника с единым стеклом и цельным обтекаемым спойлером создает динамичный силуэт автомобиля. Для увеличения полезного объема багажного отсека петли дверцы багажника были максимально сдвинуты вперед. Задняя оптика Quad Lamps расширяется в стороны, подчеркивая атлетичный дизайн модели.
Напомним, бренд Genesis выйдет на европейский рынок летом 2021 года, и первыми странами, где начнутся продажи автомобилей Genesis, станут Германия, Великобритания и Швейцария. На начальном этапе европейским покупателям будут доступны бизнес-седан G80 и флагманский кроссовер GV80, в дальнейшем можно будет заказать спортивный седан G70 и среднеразмерный кроссовер GV70. С помощью G70 Shooting Brake – пятой модели Genesis в Европе – бренд планирует укрепить свои позиции на европейском рынке и подчеркнуть особую важность этого региона для компании.
В России модельный ряд Genesis на сегодняшний день включает седаны G70, G80 и G90, а также кроссовер GV80. По итогам четырех месяцев 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 793 автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021 года компания Genesis начнет продажи в России обновленного спорт-седана G70, а также нового среднеразмерного кроссовера GV70.
Фото: Genesis