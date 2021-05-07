Правительство увеличит финансирование обновления пассажирского транспорта

Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал увеличение ежегодного финансирования программы обновления пассажирского транспорта в 10 раз, сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Сегодня муниципалитеты не в состоянии обновлять этот транспорт, износ общественного транспорта достигает 80%. Это не просто уже опасно, это создает большие проблемы в перевозках граждан", - сказал С.Неверов по итогам встречи с премьером.

Как пишет агентство "Финмаркет", единороссы предложили увеличить эту программу в 10 раз, и продлить срок реализации программы обновления пассажирского транспорта на несколько лет. В год эта программа оценивается в 3,5 млрд рублей, пояснил С.Неверов. По его словам, глава кабинета министров все предложения фракции поддержал. "Все соответствующие поручения даны. Я думаю, что в рамках отчета правительства мы уже услышим ответы на наши предложения и определение "дорожной карты", по которой будем двигаться", - сказал глава фракции "Единая Россия".

Он уточнил, что в настоящее время федеральный бюджет выделяет субсидии в размере 60% стоимости транспортных средств, а перевозчики, как правило, муниципальные предприятия, финансируют оставшуюся часть. Однако, по его словам, наблюдается снижение количества участников программы, несмотря на то, что заявки на участие в ней подали 70 регионов.

По мнению С.Неверова, ценной особенностью программы обновления подвижного состава является участие в ней отечественного лизинга (ГТЛК): закупается транспорт у всех российских производителей (включая ЗАО "Тролза", АО "Транс-Альфа", ООО "ПК Транспортные системы", ООО "ЛиАЗ", ПАО "НЕФАЗ", ООО "Волгабас".) "Это еще и окажет серьезную поддержку нашему автопрому", - заявил он.

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Фото: "Группа ГАЗ"