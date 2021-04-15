В России под отзыв попали 45 фургонов Peugeot Boxer и Citroen Jumper

Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 45 фургонов Peugeot Boxer III и Citroen Jumper III, реализованных с июня по ноябрь 2019 года. Причины отзыва: зазор поворотных кулаков может быть меньше необходимого, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех транспортных средствах будет выполнена проверка зазора поворотных кулаков и, при необходимости, их замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года на российском рынке было реализовано 1249 легких коммерческих автомобилей Peugeot, что на 77,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи Citroen в сегменте LCV за январь-март нынешнего года составили 667 машин – на 29,3% больше, чем годом ранее.

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