Porsche Taycan стал самым популярным электрокаром на рынке России

Новичок рынка новых электромобилей в России – Porsche Taycan по итогам 3 месяцев 2021 года вышел на 1 место по числу купленных экземпляров. Его приобрели в количестве 135 единиц, что составляет 44% от общего объема рынка электрокаров.

На втором месте – еще один новичок (присутствует на рынке с июля 2020 года) – Audi e-tron, купленный в количестве 62 экземпляров. Таким образом, вместе два новичка аккумулировали порядка 65% российского рынка новых электромобилей.

Tesla Model 3 по итогам 1 квартала находится на третьем месте с результатом 43 единицы. У Tesla Model X, которая на четвертой позиции рейтинга, показатели скромнее – 19 штук. В пятерку лидеров вошел также Nissan Leaf (16 шт.). А на шестом месте – JAC iEV7S (14 шт.). У остальных моделей показатели составили менее 5 единиц.

Отметим, что всего за январь – март нынешнего года россияне купили 307 новых электрокаров. И этот показатель почти в 6 раз больше по сравнению с тем, что был в 1 квартале 2020 года (53 шт.).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Porsche