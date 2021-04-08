Новый кроссовер Haval Jolion готов встать на конвейер

На российском заводе Haval в Тульской области завершена подготовка к серийному производству нового кроссовера Haval Jolion. Ожидается, что в продажу новинка поступит ближе к концу весны. По информации, размещенной на официальном сайте компании, производство Haval Jolion будет происходить в режиме полного цикла.

Напомним, что эта модель построена на базе модульной платформы LEMON, которая также используется для нового Н6. Именно эта платформа определяет габариты автомобиля – длину 4480 мм и колесную базу 2700 мм.

Под капотом Haval Jolion установлен четырехцилиндровый рядный бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л, мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм при 2000 – 4400 об/мин. Новый Haval Jolion будет предлагаться в России с двумя типами трансмиссии: 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа либо 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кроссовер будет доступен исключительно с приводом на передние колеса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Haval в марте реализовали 2833 автомобиля, что на 77% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval не только стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, но и впервые вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 6558 кроссоверов и внедорожников марки (+62%).

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: haval.ru