Седан Jaguar XE покинул российский рынок

Компания Jaguar Land Rover завершила продажи в России компактного седана Jaguar XE. Поставки модели прекращены из-за отсутствия спроса: за последние два года было реализовано лишь 59 таких автомобилей, пишет портал Motor.ru. Теперь российская линейка марки состоит из купе F-Type, седана XF, кроссоверов E-Pace и F-Pace, а также электромобиля I-Pace.

Напомним, обновленный Jaguar XE появился на российском рынке в ноябре 2019 года, и хотя за почти 2,5 года цены практически не повышали, ежегодные продажи этих седанов были штучными. Например, согласно данным АЕБ, в 2020 году покупателей нашли всего 22 экземпляра XE, хотя лидер сегмента – BMW 3-Series – разошелся тиражом 3975 штук.

В России Jaguar XE предлагался с задним или полным приводом с 2,0-литровыми турбомоторами мощностью от 180 до 300 л.с. Цены варьировались в диапазоне от 3 до 4 млн рублей, то есть «младший» седан был самым доступным «Ягуаром» на нашем рынке после резкого подорожания кроссовера E-Pace.

Уже известно, что нынешний Jaguar XE преемника не получит, поскольку новая стратегия развития марки Jaguar предусматривает переход на электромобили более высокого класса для конкуренции с марками Maserati, Bentley и даже Aston Martin.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Jaguar реализовали 86 автомобилей, что на 72% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года в продажу поступят обновленные кроссоверы Jaguar F-Pace, Jaguar E-Pace и Jaguar I-Pace.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Jaguar