Петербургский завод Hyundai в 1 квартале увеличил производство на 7%

Петербургский завод Hyundai по итогам первого квартала 2021 года выпустил 61,5 тыс. автомобилей, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Напомним, на предприятии выпускаются седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X. Все эти модели являются одними из самых востребованных на российском рынке, а кроссовер Hyundai Creta – бессменным лидером продаж в сегменте SUV.

Объем экспорта автомобилей, производимых на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, в январе-марте 2021 году вырос на 40% и составил свыше 7 тыс. единиц. Главным направлением экспорта остается Казахстан, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

В 2021 году завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить более 230 тыс. автомобилей, продолжая работать в три производственные смены пять дней в неделю. В планы предприятия на нынешний год входит также начало производства кроссовера Hyundai Creta второго поколения, который должен поступить в продажу в июне 2021 года.

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Фото: Hyundai