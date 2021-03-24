Audi отзывает в России 19 седанов А8

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 19 автомобилей Audi А8, реализованных в период с 2019-го по 2021 год. Причина отзыва – на этих автомобилях в редких случаях может возникать коррозия корпуса разъема блока управления двигателя. В результате загорается лампа Check Engine, и двигатель переходит в аварийный режим.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, на всех автомобилях будет произведена доустановка уплотнительного штифта в корпус разъема блока управления двигателем. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Напомним, что в декабре 2020 года компания «Фольксваген Груп Рус» уже объявляла об отзыве 874 автомобилей Audi A8, S8 и S8 plus, реализованных с 2012 по 2017 годы. Причина отзыва: в неблагоприятной ситуации мог деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе – феврале 2021 года российские дилеры Audi реализовали 2487 автомобилей, что на 12% выше аналогичного показателя годичной давности.

Полный список дилеров Audi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».