Авито Авто проведет онлайн-конференцию «Высшая передача»: дилерский бизнес Урала и Сибири

В 2020 году продажи автомобилей в одном дилерском центре в среднем по стране снизились на 21 автомобиль, по данным агентства «АВТОСТАТ». При этом, в зависимости от региона, эта цифра могла сильно меняться - чем дальше от центра, тем слабее было падение продаж. Как пережили кризис дилеры на Урале и в Сибири? Какие кейсы смогли выработать в 2020 году? Какова текущая ситуация в этих регионах и какие тренды задают вектор развития для дилеров?

Все эти темы будут обсуждаться 30 марта в ходе онлайн-конференции «Высшая передача», которую проведет Авито Авто. Как сообщает пресс-служба компании, на конференции с докладами выступят ведущие эксперты отрасли, а в числе участников – представители крупнейших региональных дилерских центров.

В частности, в рамках мероприятия директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и аналитик Авито Авто Алексей Ткачук поделятся эксклюзивными данными по авторынку Урала и Сибири, представив обзор ключевых трендов индустрии.

Александра Толокнева, менеджер по работе с ключевыми клиентами Авито Авто, расскажет о главных принципах управления репутацией дилерского центра и о том, как автодилеры могут использовать онлайн-классифайды для развития бизнеса.

Руководитель направления онлайн-обучения автомобильной консалтинговой компании «Автобосс» Наталья Стебакова и менеджер по маркетингу и рекламе «РРТ-Автомаркет» Галина Баринова расскажут о том, как увеличить объем прибыли дилера через обучение сотрудников.

Конференция пройдет 30 марта в 11:00 по Екатеринбургу (9:00 по московскому времени).

Программа мероприятия и список спикеров дополняются, актуальная информация доступна на сайте. Участие бесплатное, необходимо лишь пройти предварительную регистрацию.