Lifan привезет в Россию партию кроссоверов X70

Российские дилеры Lifan остались практически без автомобилей: еще можно найти в наличии последние экземпляры X50, X60 и X70, а семиместные кроссоверы Myway закончились на складах еще в прошлом году. Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в представительстве марки, сейчас ожидаются новые поставки кроссоверов Lifan X70 из Китая.

Напомним, в конце 2018 года компания Lifan прекратила производство своих моделей на черкесском заводе «Дервейс». И лишь в декабре 2019-го на российский рынок поступили кроссоверы X70 китайского производства.

Между тем, в августе 2020-го китайская компания Lifan объявила о банкротстве. В рамках реорганизации бизнеса автопроизводителя государственный фонд Liangjiang Equity Investment Fund заменил Lifan Holdings в качестве контролирующего акционера, получив 51% акций. Кроме того, Geely Maijie и ее материнская компания Geely Technology Group выступили в качестве промышленных инвесторов, выкупив порядка 49% акций Lifan. Новые владельцы переименовали марку в Lifan Technology и отвели ей роль производителя электрокаров для таксопарков и коммерческих организаций, о планах экспорта пока не сообщалось.

В каких городах есть дилерские центры Lifan, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Lifan