«Даймлер КАМАЗ Рус» подвел итоги работы за 2020 год

Компания «Даймлер КАМАЗ Рус» по итогам 2020 года реализовала в России 3747 единиц техники, в числе которых грузовые автомобили Mercedes-Benz, Fuso, подержанные грузовики SelecTrucks, автобусы Setra и Mercedes-Benz. Грузовики Mercedes-Benz и Fuso не теряют долю рынка, сообщает пресс-служба «Даймлер КАМАЗ Рус».

Как отмечается, 2020 год ознаменован выводом на российский рынок долгожданной модели – Actros 1845 LS нового поколения в исполнении Euro 6. Грузовой автомобиль производится на заводе в Набережных Челнах. К концу прошлого года компания смогла реализовать запланированное количество Actros Euro 6: клиенты, бизнес которых сосредоточен на международных перевозках по территории Европы, оценили преимущества модели с точки зрения экологичности и, соответственно, уменьшения уплачиваемых дорожных сборов.

В 2021 году в России вновь появится модель Zetros, которая на несколько лет ушла с отечественного рынка из-за отсутствия модификации c двигателем экологического класса Euro 5. Позже она была разработана Mercedes-Benz Trucks, и «ДК Рус» приступила к возвращению Zetros в Россию.

Дилерская сеть грузовых автомобилей Mercedes-Benz по состоянию на конец 2020 года объединила 56 полноформатных партнеров, 6 из которых были открыты в прошлом году.

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Фото: «Даймлер КАМАЗ Рус»