Mercedes-Benz отзывает фургоны Sprinter в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 19 фургонов Mercedes-Benz Sprinter, реализованных с февраля по ноябрь 2019 года. Причина отзыва: было установлено, что учитываемое при производстве изменение номинала предохранителя (с 60А на нынешние 40А) для предохранения электрооборудования пневмоподвески не было перенесено в документацию для клиента и СТОА, сообщает пресс-служба Росстандарта. Вследствие этого в случае проведения ремонта мог быть непреднамеренно установлен предохранитель некорректного номинала. Если помимо использования электрического предохранителя слишком высокого номинала (предохранитель 60А вместо 40А) возникнет дополнительная электрическая неисправность (например, повреждение провода и т. п.), то это может вызвать постоянное прохождение повышенного тока.

В этом случае не может быть полностью исключено возможное плавление отдельных электропроводов пневмоподвески и возникновение пожара. На всех автомобилях будут проверены номиналы установленного предохранителя и при необходимости будет произведена его замена. При необходимости также замена документации и СТОА. Кроме того, на некоторых автомобилях также будет заменен блок управления пневмоподвеской, чтобы предотвратить ее возможный выход из строя и, как следствие, потерю комфорта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в декабре прошлого года компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 89 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, реализованных с января по август 2020 года. Причина отзыва: было установлено, что во время процесса производства могло произойти повреждение наружного слоя тормозных шлангов на переднем и заднем мосту. Если это так, то со временем тормозной шланг может стать негерметичным и тормозная жидкость может вытечь. Это может ухудшить тормозное усилие и удержание колеи, что может повысить опасность возникновения аварии. На всех автомобилях будет проверено состояние тормозных шлангов, при необходимости, должны быть заменены.

В настоящее время на российском рынке предлагается третье поколение фургона Mercedes-Benz Sprinter. Фургон, туристический автомобиль, автомобиль с бортовой платформой, шасси, автобус или тяговый головной модуль для кузовостроения, три концепции привода, оснащение кабины, длина кузова, полная масса, высота грузового отсека и оснащение – одни лишь эти параметры позволяют сконфигурировать более 1700 различных версий Sprinter. Ассортимент включает в себя, например, решения для курьерских служб по доставке на дом, для перевозки грузов на большие расстояния или оказания сервисных услуг, использующих свой автомобиль в качестве склада запасных частей. Sprinter также может быть кемпером или автобусом и, например, использоваться в качестве автомобиля скорой помощи.

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