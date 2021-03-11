Ducati отзывает около 100 мотоциклов в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 99 мотоциклов Ducati XDiavel, реализованных с 2016-го по 2018 год. Причина отзыва: возможна проблема с кронштейном крепления боковой подножки, сообщает пресс-служба Росстандарта. В частности, при установке мотоцикла на боковую подножку в отдельных редких случаях кронштейн может деформироваться под воздействием повторяющейся нагрузки, а в исключительных ситуациях может даже сломаться и привести к падению мотоцикла. На всех транспортных средствах будут заменены боковая подножка, кронштейн крепления боковой подножки и пластина крепления пружин. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года россияне купили 16,4 тыс. новых мотоциклов, что на 25% выше результата годичной давности. Таким образом, рынок мотоциклов в России растет уже третий год подряд. Стоит отметить, что в марочном рейтинге на этом рынке сменился лидер. Если прежде его возглавлял BMW, то в 2020 году наибольшие предпочтения жители нашей страны отдали мототехнике Racer. Так, за прошлый год они приобрели 2354 таких мотоцикла, что на 46% превышает показатель 2019 года. В свою очередь, BMW с результатом 2217 единиц опустился на вторую позицию. Кроме этого, немецкий бренд единственным среди лидеров продемонстрировал рыночное падение (-2%). На третьем месте оказался индийский Bajaj (1898 шт.; +31%). В пятерку лидеров здесь также попали Motoland (1551 шт.; +73%) и Harley-Davidson (1153 шт.; +19%).

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