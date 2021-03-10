Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy стали доступны с «автоматом»

Российские дилеры Peugeot и Citroen начали прием предзаказов на новые версии грузовых фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy с автоматической коробкой передач. Автомобили будут доступны в двух вариантах длины кузова L2 (4949 мм) с объемом грузового отсека 5,3 кв.м (от 2 млн 179 тыс. 900 руб.) и L3 (5309 мм) с объемом грузового пространства 6,1 кв.м (от 2 млн 229 тыс. 900 руб.). Кроме того, обе модели будут предлагаться в версии до 2,5 т (от 2 млн 229 тыс. 900 руб. и 2 млн 279 тыс. 900 руб. соответственно в зависимости от длины кузова), что позволяет им беспрепятственно въезжать в центр города, сообщает пресс-служба Stellantis.

Напомним, производство фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy с механической трансмиссией на заводе в Калуге было запущено в феврале 2018 года. Новые версии будут предлагаться с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач, работающей в паре с дизельным двигателем 2.0 HDi.

Серийное оснащение новых модификаций Peugeot Expert и Citroen Jumpy расширено по сравнению с версиями с МКПП и уже включает в себя кондиционер, аудиосистему с беспроводным подключением Bluetooth и USB разъемом.

Кроме того, в список базового оснащения входят импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры, галогеновые фары со встроенными дневными ходовыми огнями, круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике, подогрев сиденья водителя, передние противотуманные фары, ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий), ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система), система помощи при старте на подъеме Hill Assist, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, центральный замок c дистанционным управлением, с функцией автоматического запирания дверей при начале движения и др.

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