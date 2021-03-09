Suzuki реализовала в России 95 тысяч кроссоверов SX4

Компания «Сузуки Мотор Рус» реализовала 95 тыс. кроссоверов Suzuki SX4 с начала продаж на российском рынке. За это время было выпущено два поколения модели, последнее из которых претерпело изменения в 2016 году, сообщает пресс-служба японской марки.

Помимо стандартных вариантов покупателям были предложены специальные версии модели. Так, в 2013 году на российском рынке стартовали продажи специальной ограниченной серии SX4 Rhino Edition. В сентябре 2018 года в Центре современного искусства «Винзавод» состоялась презентация эксклюзивной версии автомобиля, созданной в коллаборации с известным стрит-арт художником Анатолием Akue. В 2019 году компания в сотрудничестве с брендом Pioneer представила Suzuki SX4 Tabi, получивший акустическую систему серии А от Pioneer и выпущенный тиражом в 50 экземпляров.

Напомним, Suzuki SX4 доступен в России в переднеприводной и полноприводной версиях с двумя бензиновыми двигателями японского производства на выбор. Мотор объемом 1.4 литра с максимальной мощностью 140 л.с., предельным крутящим моментом 220 Нм и 6-ступенчатой АКП оснащен системой турбонаддува и непосредственного впрыска. Также предлагается двигатель объемом 1.6 литра и высоким крутящим моментом в широком диапазоне оборотов, оснащенный системой изменения фаз газораспределения VVT. Предлагается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой АКП. Стоимость Suzuki SX4 на российском рынке составляет от 1 млн 529 тыс. рублей до 1 млн 979 тыс. рублей.

Какие еще модели Suzuki и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».