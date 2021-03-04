Audi откажется от хэтчбека A1 в пользу компактного электрического минивэна

Компания Audi может прекратить производство хэтчбека A1. По словам главы бренда Маркуса Дюсманна, компания продолжает двигаться в сторону электрификации, поэтому специалисты сомневаются в необходимости выпуска данной модели. На смену компакт-кару может прийти электрическая версия небольшого минивэна A2, который производили в начале 2000-х, пишет портал Motor.ru.

По словам Маркуса Дюсманна, решение о возможном завершении производства хэтчбека A1 связано с большим разнообразием предложений в этом классе. В настоящий момент конкурентами модели являются Volkswagen Polo, Skoda Fabia и даже Seat Ibiza. К тому же курс на электрификацию, которого придерживаются многие автопроизводители, не выгоден для компактных моделей. Затраты на их переоборудование превышают общий предельный доход. Таким образом, если A1 все-таки канет в лету, самым маленьким Audi может стать кроссовер Q2.

В то же время глава Audi заявил, что компания все-таки работает над созданием небольшого «народного» электромобиля, стоимость которого может составить около 18 тыс. фунтов стерлингов (примерно 1,8 млн рублей по текущему курсу). Таким решением может стать возрожденный субкомпактный минивэн A2, который марка выпускала с 1999 по 2005 год. Предполагается, что в основу новой модели ляжет концепт AI:ME, который компания представила в прошлом году.

Помимо этого, Audi продолжит сокращение собственной линейки моделей, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. В первую очередь компания остановит производство автомобилей, которые в какой-то степени похожи на существующие или перспективные электромобили.