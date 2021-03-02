Alfa Romeo, DS и Lancia будут совместно работать над новой моделью

Концерн Stellantis организует коллаборацию из премиальных марок Alfa Romeo, DS и Lancia, чтобы общими усилиями разработать новую модель с чистого листа.

Как известно, Stellantis объединил в один конгломерат 14 марок концернов PSA и FCA, которые были искусственно разделены на шесть рыночных сегментов – в том числе премиальный, к которому отнесли Alfa Romeo, DS и Lancia. По данным издания Automotive News, три этих бренда в ближайшее время займутся совместной разработкой принципиально новой модели, которая выйдет на рынок в 2024 году. Автомобиль получит силовые агрегаты и самые современные технологии, которые пока не будут доступны другим маркам концерна Stellantis, пишет портал Motor.ru.

Скорее всего, разработанная в рамках коллаборации премиальная модель в итоге ляжет в основу сразу нескольких автомобилей под марками Alfa Romeo, DS и Lancia. Кроме премиального сегмента, у Stellantis есть еще и люксовый – его представляет Maserati. К массовому сегменту относятся Citroen, Fiat и Abarth, чуть выше него (upper mainstream) – Peugeot, Opel и Vauxhall. Марки Chrysler, Dodge и RAM выделили в «американский» сегмент, а Jeep в новой структуре удостоился роли «глобального» бренда.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Alfa Romeo