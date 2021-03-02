Volvo отзывает более 100 автомобилей в России

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 102 автомобилей Volvo V60 Cross Country, V90 Cross Country и XC90, реализованных в 2020 году. В указанных автомобилях затяжка болтов крепления модуля управления системой SRS может не соответствовать спецификации, что может привести к неправильной работе модуля и оповещению водителя о неисправности системы SRS. На всех автомобилях будет проведена проверка и, при необходимости, затяжка креплений модуля. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в прошлый раз компания «Вольво Карс» проводила сервисную кампанию в сентябре 2020 года – тогда под отзыв попали 1627 автомобилей Volvo S60, V60, V60CC, S80, XC60, V70 и XC70, изготовленных с 2007-го по 2018 годы. Причиной отзыва стала проблема, связанная с креплением ремня безопасности, установленного с наружной стороны переднего сиденья. При определенных условиях со временем может пострадать прочность троса крепления ремня безопасности переднего сиденья. В случае столкновения это может привести к снижению эффективности функционирования ремня безопасности переднего сиденья. На всех автомобилях должно быть заменено крепление ремня безопасности на новую деталь.

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