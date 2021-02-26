Toyota отзывает в России более 3 тысяч автомобилей Hilux и Fortuner

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 3428 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner, реализованных с 17 августа 2018 года по настоящее время. Причина отзыва: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка усилителя тормозов и, в случае необходимости, будет выполнена замена усилителя тормозов на новый, модернизированный. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как отмечают в «Тойота Мотор», специальные сервисные кампании или отзыв автомобилей являются стандартной мировой практикой для автопроизводителей по обеспечению безопасности водителей и пассажиров. Такие кампании носят превентивный характер и призваны предотвратить потенциально возможную некорректную работу отдельных элементов автомобиля. Если существует вероятность отклонений от технического регламента, в официальном дилерском центре бесплатно диагностируют и заменяют такие узлы. Забота о безопасности и качестве своих продуктов независимо от года выпуска является признаком ответственности компании Toyota и заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами.

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