Suzuki реализовала в России 160 тысяч кроссоверов Vitara

Компания «Сузуки Мотор Рус» реализовала в России 160 тыс. кроссоверов Vitara всех поколений с момента выхода модели на российский рынок в 1998 году. За эти годы автомобиль стал бестселлером бренда и претерпел ряд обновлений, сообщает пресс-служба Suzuki. Так, в июле 2015 года состоялась премьера четвертого поколения модели, а в феврале 2019-го на российский рынок вышла обновленная Vitara с улучшенными интерьером и экстерьером.

Напомним, в России компактный кроссовер Vitara представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. Моторная гамма модели включает двигатель 1.6 VVT с отдачей в 117 л.с. и турбированный Boosterjet мощностью 140 л.с. Оба двигателя работают в паре с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика». Автомобиль имеет клиренс в 185 мм и оснащен системой полного привода AllGrip Select с 4 режимами.

Цены на Suzuki Vitara, представленную в трех комплектациях, начинаются от 1 млн 429 тыс. рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Suzuki Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в текущем году не запланировано.

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