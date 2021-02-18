Более 7,5 тысячи внедорожников Jeep Grand Cherokee попали под отзыв в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 7545 внедорожников Jeep Grand Cherokee, изготовленных с ноября 2010-го по май 2013 года. Причина отзыва: есть вероятность того, что было установлено реле топливного насоса, в котором контакты могли быть загрязнены силиконом, что может стать причиной неисправности реле. Неисправность реле топливного насоса может приводить к невозможности запуска двигателя или его остановке во время движения автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях, в случае наличия установленного внешнего реле, будет выполнен демонтаж старого реле и установка нового внешнего реле топливного насоса с разъемом и жгутом проводов, а также перенос реле на кронштейн рядом с блоком РСМ. В случае, если внешнее реле топливного насоса не установлено, будет модифицирован блок TIPM и установлено внешнее реле топливного насоса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Стоит отметить, что полноразмерный внедорожник Grand Cherokee является самой популярной моделью Jeep в нашей стране. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение Jeep Grand Cherokee появится на российском рынке в четвертом квартале 2021 года. Тогда же в продаже ожидается обновленный Jeep Compass (глубокая модернизация экстерьера/интерьера и новые моторы). А уже во втором квартале российские дилеры Jeep начнут продажи специальной юбилейной серии Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition, выпущенной в честь 80-летия бренда.

Напомним, в ноябре прошлого года компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 416 внедорожников Jeep Wrangler, реализованных с марта 2019 года по настоящее время. Причина отзыва: жгут проводки блокиратора рулевого вала (ESL) может контактировать с рулевым валом при повороте рулевого колеса. Из-за этого со временем провода могут перетереться. Следствием повреждения жгута проводки может стать потеря тяги двигателя или выход из строя усилителя рулевого управления. На всех автомобилях должен быть проверен жгут проводов блокиратора рулевого вала с электроприводом (ESL) на наличие потертостей и повреждений и будет закреплен данный жгут стяжкой для проводов.

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