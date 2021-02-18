Mercedes-Benz отметил выпуск 50-миллионного автомобиля

Компания Mercedes-Benz отпраздновала выпуск 50-миллионного автомобиля. Впечатляющей цифры удалось добиться в год 95-летнего юбилея немецкой марки. Юбилейной моделью стал двухцветный лимузин Mercedes-Maybach S 580, сошедший с конвейера завода в Зиндельфингене, сообщает портал Motor.ru. Mercedes-Benz ведет отсчет производства автомобилей с послевоенного 1946 года, то есть отметки в 50 млн автомобилей компания достигла за 75 лет.

Показательно, что 50-миллионным автомобилем стал роскошный бензиновый лимузин Mercedes-Maybach, хотя на том же предприятии Factory 56 в этом году начнут выпускать электрокар Mercedes-Benz EQS. В планах немецкой компаниии расширить линейку «батарейных» Mercedes-Benz EQ до шести моделей к 2022 году. К настоящему моменту раскрыты три электромобиля – кроссоверы EQA и EQC, а также минивэн EQV.

Напомним, 2,5 месяца назад Mercedes-Benz отметил другое знаковое событие – с конвейера завода Magna Steyr в Австрии сошел 400-тысячный G-Class. Популярность брутального и дорогого внедорожника стремительно растет: за без малого 3,5 года по всему миру нашли покупателей свыше 100 тысяч «Геликов».

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