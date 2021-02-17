«ForAuto-2021»: цены на нефть или рост утильсбора – что сильнее будет «давить» на рынок комтранса?

Негативные факторы, оказывающие влияние на рынок коммерческого транспорта в России, изменятся в текущем году. Об этом сообщил Виктор Пушкарев, заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ», выступая на XI форуме «ForAuto-2021. Автомобильный рынок. итоги и прогнозы».

Так, из их числа уже исчез такой традиционный параметр, как цена на нефть, которая с начала года показывает уверенный рост. Одновременно существенное влияние на рынок окажет грядущее повышение ставок утилизационного сбора на 25%, что, несомненно, повлечет за собой дальнейший рост цен на коммерческую технику.

К числу негативных факторов эксперты также относят экономические санкции США и ЕС, продолжающийся рост курсов валют и цен, снижение доходов и платежеспособности потребителей, усиление требований СПИК к локализации.

В зависимости от сегмента эти факторы оказывают более или менее серьезное влияние, а например, в сегменте автобусов их действие почти полностью нивелируется федеральными и региональными программами господдержки. Благодаря этому прогноз по рынку новых автобусов на 2021 год предусматривает «вилку» от -8% (по пессимистичному сценарию) до +2% (по оптимистичному сценарию). В сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили) рынок может показать динамику от -8% до 0%, в сегменте MCV (среднетоннажные грузовики) – от -6% до 0%, в сегменте HCV (крупнотоннажные) – от -6% до +2%.

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