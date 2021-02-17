Новый Porsche 911 GT3 стартует на российском рынке

Компания Porsche представила спорткар 911 GT3 седьмого поколения, разработанный в тесном сотрудничестве с подразделением Porsche Motorsport. Стоимость новинки составляет от 13 млн 180 тыс. рублей. Автомобили появятся в России в мае 2021 года, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Как отмечается, гоночные технологии еще более последовательно, чем, когда бы то ни было, привнесены в серийную модель: передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и отточенная аэродинамика с перевернутым креплением антикрыла по типу Swan Neck («лебединая шея») и характерным диффузором позаимствованы у успешного гоночного болида GT – 911 RSR, четырехлитровый шестицилиндровый оппозитный двигатель мощностью 510 л.с. базируется на приводе участника гонок на выносливость – 911 GT3 R. Этот высокооборотный двигатель с практически без изменений используется также и в новом 911 GT3 Cup.

При максимальной скорости 320 км/ч (318 км/ч в комплектации с PDK) новый 911 GT3 даже быстрее, чем прежний 911 GT3 RS. Он разгоняется с места до 100 км/ч за 3,4 секунды. Для любителей особо аутентичных спортивных ощущений Porsche предлагает новую модель также с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Несмотря на более широкий кузов, увеличенные колеса и дополнительные технические компоненты, масса нового GT3 осталась на сопоставимом уровне с предыдущей моделью. В комплектации с механической коробкой передач он весит 1418 кг, с PDK – 1435 кг. Свой вклад в снижение массы вносят передняя крышка из усиленного углеволокном пластика (карбона), облегченные стекла, оптимизированные тормозные диски и кованые легкосплавные колесные диски, а также кожух задней части салона. Сразу 10 кг экономит облегченная спортивная выхлопная система, оснащенная переключающими заслонками с бесступенчатой электрорегулировкой.

Что касается кокпита нового GT3, новинкой является гоночная индикация (Track Screen): при нажатии на кнопку цифровые дисплеи слева и справа от центрального тахометра со шкалой, размеченной до 10 000 об/мин, переключаются на сокращенный режим индикации и отображают только ту информацию, которая необходима для гоночной трассы, такую как давление воздуха в шинах, давление масла, температура масла, уровень топлива в баке и температура охлаждающей жидкости. Кроме этого отображается индикация ассистента переключения передач с цветными полосками слева и справа от тахометра и заимствованной из автоспорта лампой отсечки (Shift Light).

Для нового 911 GT3 также доступна программа Porsche Exclusive Manufaktur, дополненная такими специальными опциями для GT3, как облегченная карбоновая крыша, верхние части корпусов наружных зеркал из карбона, затемненные светодиодные матричные фары и выполненные в том же стиле задние фонари эксклюзивного дизайна со световой дугой без красных элементов. Стоит также отметить черные легкосплавные колесные диски с окрашенным в цвет Guards Red или Shark Blue бортом обода. В интерьере акценты в цвете кузова или другом цвете по выбору клиента расставляют такие компоненты, как циферблаты тахометра и секундомера Sport Chrono, ремни безопасности и декоративные планки.

Эксклюзивно покупателям спорткара 911 GT3 подразделение Porsche Design предлагает индивидуальный хронограф. Его корпус отражает близость к автоспорту: как и шатуны двигателя GT3, он сделан из прочного и легкого титана. Ротор выполняется в индивидуальном дизайне колесного диска 911 GT3. Цветное кольцо циферблата может быть исполнено в цвете кузова 911 GT3.

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