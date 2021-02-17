Jeep выпустит электрический Wrangler в честь своего 80-летия | АВТОСТАТ

Jeep выпустит электрический Wrangler в честь своего 80-летия

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Jeep выпустит электрический Wrangler в честь своего 80-летия

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Компания Jeep опубликовала тизер электрической версии внедорожника Wrangler под названием The Road Ahead. Выпуск концептуального автомобиля приурочат к 80-летнему юбилею американской марки, который она отмечает в 2021 году.

Как пишет портал Autonews.ru, название внедорожника можно перевести как «дальнейшие перспективы». Оно намекает на планы Jeep по существенному обновлению модельного ряда, куда недавно добавили большую модель с возрожденным названием Grand Wagoneer.

В конце прошлого года у Jeep Wrangler появилась версия с гибридной силовой установкой – 4xe. В ее состав вошел бензиновый 2,0-литровый четырехцилиндровый наддувный двигатель, два электромотора, 400-вольтовый блок аккумуляторов на 17 кВт/ч, расположенный под вторым рядом сидений. В сумме агрегаты выдают 380 л.с. и 637 Нм крутящего момента.

Водитель сможет выбрать один из трех режимов езды: комбинированный (Hybrid), бензиновый (eSave) и полностью электрический (Electric). В последнем случае внедорожник сможет проехать на «зеленой» тяге без подзарядки до 40 м.

В России Jeep Wrangler нового поколения на данный момент предлагают с единственным 2,0-литровым турбомотором, развивающим 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор работает с 8-ступенчатой автоматической коробкой.

Какие еще модели Jeep и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилипремиум-маркиспецверсииjeepjeep wrangler

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