В Китае начался выпуск электрического кроссовера Ford Mustang

Компания Ford будет продавать в Китае модель Ford Mustang Mach-E – для этого производство электрических кроссоверов организовали на заводе совместного предприятия Changan-Ford в Чунцине. До этого момента Mustang Mach-E выпускали только на предприятии в Мексике, откуда электрокары поставляют на рынки США и Европы, пишет портал Motor.ru.

Китайская версия Mustang Mach-E превосходит глобальный кроссовер по габаритам: она на 15 мм длиннее, на миллиметр шире и на 23 мм выше, а колесная база равна 2984 мм (+12 мм). В КНР электрокар предложат в четырех вариантах мощности: 269 л.с. (198 кВт), 294 л.с. (216 кВт) и 351 л.с. (258 кВт), а также топовой GT Performance Edition, отдача которой составляет 487 л.с. (358 кВт).

На выбор предложат два варианта батарей емкостью 68 и 88 кВт/ч. На одной зарядке кроссовер будет проезжать до 600 км по циклу NEDC. Другие подробности и цены на электрокары китайской сборки будут раскрыты в ближайшие месяцы.

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