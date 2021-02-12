«ForAuto-2021»: банки и лизинг об ожиданиях на 2021 год

Деньги – кровеносная система любого бизнеса, в том числе и автомобильного. «Ковидный» 2020-й заложил здесь множество проблем на перспективу, и в этих условиях особенно интересно услышать мнение финансистов о возможных точках роста для автобизнеса. О них будут говорить участники XI ежегодного форума «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка», который пройдет 17 февраля 2021 года в онлайн формате.

В этом году на форуме будут обсуждаться две главные темы – итоги 2020 года и прогнозы на 2021-й со всех возможных точек зрения. Представители крупнейших российских банков и лизинговых компаний обсудят возможные варианты развития рынка с учетом тех факторов, которые уже играют свою роль, либо просматриваются в ближайшем будущем.

В рамках финансового блока в этом году свои доклады представят:

- Сергей Удалов, «АВТОСТАТ», Юрий Грибанов, генеральный директор, Frank RG: рынок автокредитования «в разрезе»;

- Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, НБКИ: карта России по закредитованности и доле дефолтных автокредитов;

- Лилия Маркова, генеральный директор, Газпромбанк Автолизинг: инструменты лизинга – работа на перспективу;

- Алекс Гурин, директор по продажам, Hyundai Capital Банк: точка зрения крупнейшего кэптивного банка и стратегия автопроизводителя;

- Алексей Токарев, Президент - Председатель Правления, Росгосстрах Банк: озвучит позицию одного из крупнейших российских банков и свое видение ситуации на 2021 год.

Оценки, прогнозы, экспертные мнения и самая точная информация о рынке помогут найти дополнительные возможности для развития вашего бизнеса.

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