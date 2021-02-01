Zotye приостановила продажи в России

Компания Zotye завершила продажи в России кроссоверов Zotye T600 и Coupa. Информация об этих моделях исчезла с официального сайта марки, сообщает портал «Китайские автомобили».

Стоит отметить, что уже с октября 2020 года Zotyeне продала в России ни одной машины, согласно данным АЕБ. При этом ранее в представительстве Zotye заверяли, что не оставят владельцев автомобилей Zotye без необходимого сервиса. Кроме того, в 2021 году в компании пообещали представить на российском рынке новые модели, однако их названия не раскрыли.

Напомним, Zotye T600 был доступен в России с турбированными моторами объемом 1,5 и 2,0 л мощностью 150 и 177 л.с. соответственно. Первый агрегат сочетался с «механикой», второй – с «роботом». Кроме того, предлагались версии с предустановленным ГБО. Цена в декабре 2020 года составляла от 971 тыс. 600 рублей до 1 млн 166 тыс. 600 рублей.

Модель Coupa получила более оригинальный дизайн за счет купеобразного кузова. У нее был только один мотор – 1.5Т на 143 л.с. в сочетании с «автоматом». Стоила машина чуть дороже – от 1 млн 189 тыс. 600 рублей до 1 млн 439 тыс. 600 рублей.

По данным «Китайских автомобилей», общие продажи Zotye T600 в России составили с 2016 года 5277 единиц. Coupa продавалась с 2018-го, и ее результат гораздо скромнее – 803 единицы.

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