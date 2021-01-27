Петербургский завод Nissan выпустил 450-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в июне 2009 года. Юбилейной моделью стал новый Nissan X-Trail ярко-оранжевого цвета в комплектации LE Top, сообщает пресс-служба японской марки.

В настоящее время завод выпускает бестселлеры марки – кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Среди выпущенных 450 тыс. автомобилей 53% приходится на Nissan X-Trail, 26% – на Qashqai и 8% – на Muranо.

В 2020 году с петербургского конвейера Nissan сошло 38350 автомобилей. Напомним, после летних каникул с августа завод приступил к работе, и на конвейер встали обновленные Qashqai и X-Trail. Для всех выпускаемых автомобилей была введена технология нанесения двухкомпонентного лака. Усовершенствованная технология лакокрасочного покрытия повышает устойчивость кузова к различным воздействиям, таким как сколы и царапины.

Как заявил управляющий директор регионального подразделения Nissan East Андрей Акифьев, в скором времени Qashqai и X-Trail получат ProPilot, представляющую из себя первый уровень системы автономного управления.

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