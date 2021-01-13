В России завершились продажи двух кроссоверов Changan

Компактный кроссовер Changan CS35 и полноприводный внедорожник Changan CS75 дорестайлингового образца больше не продаются в России. Информация о моделях пропала с официального сайта Changan, пишет портал «Китайские автомобили». До последнего времени Changan CS35 предлагался на российском рынке от 879 тыс. 900 рублей до 1 млн 079 тыс. 900 рублей, CS75 – от 1 млн 309 тыс. 900 рублей до 1 млн 509 тыс. 900 рублей. Замену ушедшим моделям компания нашла заблаговременно: это рестайлинговые CS35 Plus и CS75 FL, которые сегодня являются бестселлерами Changan в нашей стране.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ». в 2021 году на российском рынке появятся обновленные кроссоверы CS35 Plus и CS55. Кроме того, планируется привезти новый кроссовер Uni-K, который был представлен на Международном автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября 2020-го. Также обсуждается возможность вывода на российский рынок компактного седана Eado.

По итогам 2020 года продажи Changan на российском рынке выросли в 2,5 раза и составили 7102 автомобиля.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».