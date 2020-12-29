Mercedes-Benz отзывает в России автомобили двух моделей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 11 автомобилей Mercedes-Benz A-класса и B-класса, изготовленных с февраля по июнь 2019 года. Причина отзыва: объем масла в коробке передач с двойным сцеплением может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проверена коробка передач с двойным сцеплением и, при необходимости, откорректирован уровень масла. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, на прошлой неделе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 798 кроссоверов Mercedes-Benz GLC-класса, реализованных в 2020 году. Причина отзыва: жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией. На всех автомобилях должен быть проверен и, при необходимости, заменен жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: Mercedes-Benz