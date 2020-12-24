Fiat отзывает в России более 140 фургонов Ducato

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 144 автомобилей Fiat Ducato, изготовленных с апреля по июнь 2019 года. Причиной отзыва является вероятность установки, не соответствующих требованиям, поворотных кулаков, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка поворотных кулаков, и в случае выявления несоответствия они будут заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в настоящее время в России представлен Fiat Ducato шестого поколения по цене от 2 млн. 175 тысяч рублей. Модель оснащается 2,3-литровым дизельным двигателем MultiJet II мощностью 150 л.с. и с максимальным крутящим моментом 350 Нм, который работает в паре с роботизированной коробкой передач Comfort-Matic. В оснащение нового Fiat Ducato входят такие опции, как электронная система курсовой устойчивости (ESC) с функцией предотвращения опрокидывания, адаптивная система определения нагрузки и центра тяжести (LAC) и система помощи при трогании на подъеме (Hill Holder). В качестве дополнительного оборудования для Fiat Ducato доступны система контроля тяги Traction+ с функцией помощи при движении под уклон (Hill Descent Control) и система предупреждения о съезде с полосы движения с функцией распознавания дорожных знаков.

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