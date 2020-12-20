Рынок новых мотоциклов в ноябре снова вырос, а лидером стал индийский Bajaj

Российский рынок новых мотоциклов продолжает приятно удивлять – он растет, вопреки сезонным традициям и ситуации в других сегментах транспортных средств. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре рынок новой мототехники снова показал положительную динамику. При этом за весь 2020 год только единожды – в апреле – он уходил «в минус», а во все остальные месяцы демонстрировал рост.

Так, в сентябре эксперты агентства зафиксировали рост на 65%, в октябре – на 83%, а в ноябре – на 48%. И хотя общий объем купленных новых мотоциклов в последний месяц осени невелик – 448 единиц, тем не менее, позитивный тренд не может не радовать.

Еще один сюрприз ноября в данном сегменте – на первое место в марочном рейтинге впервые вырвался индийский бренд Bajaj. На его долю в прошлом месяце пришлось 15% от общего количества приобретенных россиянами мотоциклов, что составляет 65 экземпляров. BMW по итогам месяца – лишь на второй позиции (59 шт.), Motoland – на третьей (50 шт.).

Что касается географии, то 23% этого рынка в ноябре заняла Москва (104 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (43 шт.), с долей 10%. Замкнула ТОП-3 Московская область (38 шт.).

Эксперты также отмечают, что и по итогам 11 месяцев рынок новых мотоциклов демонстрирует рост: с января по ноябрь 2020 года россияне приобрели 16 тыс. единиц мототехники, что на 25% больше, чем за 11 месяцев 2019 года.

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Фото: bajaj-rus.ru