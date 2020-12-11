Audi отзывает около 2 тысяч автомобилей в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 1937 автомобилей Audi A4 и A5, реализованных в 2018-2020 годах. Причина отзыва: в силу отклонения в процессе производства возможно истирание шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проверен и, при необходимости, заменен шланг напорной топливной магистрали. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, накануне компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 8 автомобилей Audi A4, A5, Q3, реализованных в 2020 году. Причина отзыва: крепление каркаса сиденья к направляющей сиденья на стороне водителя и/или на стороне переднего пассажира может быть выполнено с нарушениями. Это может привести к раскачиванию сиденья во время движения и к утрате необходимой надежности винтовых соединений в случае дорожно-транспортного происшествия. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка винтовых соединений и, при необходимости, замена некоторых деталей сиденья.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Audi реализовали 1803 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи Audi составили 13305 машин – на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Audi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: AutoWP.ru