Mercedes-Benz отзывает в России более 4 тысяч автомобилей E-класса и CLS

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4355 автомобилей Mercedes-Benz E-класса и CLS, реализованных с 2016 по 2020 годы. Причина отзыва: вследствие электрохимических процессов в токопроводящей шине могут возникать токопроводящие соединения, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет доработана токопроводящая шина и проложен отдельный электропровод. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, накануне компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 3 автомобилей Mercedes-Benz B-Класса, изготовленных с октября по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва стало возможное несоответствие предписаниям сварных швов на каркасе передних сидений. На всех автомобилях должны быть заменены каркасы сидений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: AutoWP.ru