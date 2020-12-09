Audi отзывает в России около 900 автомобилей

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 874 автомобилей Audi A8, S8 и S8 plus, реализованных с 2012 по 2017 годы. Причина отзыва: в неблагоприятной ситуации может деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба. Отсоединившийся уплотнитель водоотводящего короба в результате вибрации при движении может соприкасаться с горячими деталями в моторном отсеке. Это может привести к подгоранию уплотнителя водоотводящего короба, а также, вероятно, соседних деталей, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет установлена фиксирующая пластина, которая предотвращает отсоединение уплотнителя водоотводящего короба. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в сентябре компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 87 кроссоверов Audi Q5, реализованных в 2020 году. Причина отзыва: на отдельных передних сиденьях может иметь место дефект зазора на механизме регулировки спинки сиденья, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка передних сидений. В случае обнаружения дефекта спинки сиденья будет произведена ее замена.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Audi реализовали 1803 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи Audi составили 13305 машин – на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Audi (и не только Audi) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».