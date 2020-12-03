Авторынок Литвы в ноябре снизился на 1%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам ноября снизились (по сравнению с результатом годичной давности) на 1,2% до 4525 единиц. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

Таким образом, тенденция к снижению, начавшаяся в марте, продолжается после единовременного повышения в сентябре. При этом рынок легковых автомобилей упал на 0,1% до 4 328 шт., а LCV – на 20,6% до 201 шт.

Худшим днем для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется 9 ноября, когда в стране было зарегистрировано всего 62 машины, лучшим – 17 ноября (470 автомобилей). Тройку марок-лидеров на литовском авторынке в ноябре возглавляет Fiat, реализовавший 1 618 автомобилей. Затем следуют Jeep (1063 шт.) и Toyota (303 шт.). Из премиальных брендов лидирует Audi, реализовавший 60 автомобилей.

В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Jeep Renegade (995 шт.), на втором – Fiat 500 (567 шт.), на третьем – Fiat Panda (531 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самым популярным был Peugeot Boxer (38 единиц).

Эксперты также отметили, что в ноябре в стране зарегистрирован роскошный суперкар Lamborghini Huracan.

В целом с начала года (за январь – ноябрь) в Литве было приобретено 38 824 новых легковых автомобилей, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (47 211 шт.).

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