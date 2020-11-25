Стартовала онлайн-конференция «AUTOSTAT Analitic Day»

Сегодня, 25 ноября 2020 года, начала свою работу онлайн-конференция «AUTOSTAT Analytic Day», организованная аналитическим агентством «АВТОСТАТ» при поддержке Avito Авто.

Ведущие эксперты агентства «АВТОСТАТ» – Сергей Целиков, Виктор Пушкарев и Данил Пивоваров – в цифрах и графиках представят развернутый анализ текущей ситуации и сделают прогнозы на 2021 год.

Своим мнением о тенденциях рынка и стратегиях будущего поделятся:

- Светлана Боброва, Нильсен Россия, руководитель направления по развитию бизнеса;

- Андрей Коченков, Член Правления АО МС Банк Рус, Директор по развитию бизнеса;

- Вячеслав Зубарев, Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Тажке обсудим следующие темы:

- Изменения на рынках ритейла, информационных технологий и в финансовой сфере.

- Как общие тренды проецируются на автомобильный рынок?

- Что ждет авторынок в ближайшей и среднесрочной перспективе?

- К каким изменениям и вызовам готовиться в 2021 году?

- Какие стратегии строить на будущее?

Кроме того, вы сможете ознакомиться с IT-продуктами агентства «АВТОСТАТ» и кейсами наших аналитиков, которые помогают продавать автомобили.

Участие в конференции «AUTOSTAT Analytic Day» бесплатно! Вы еще успеете зарегистрироваться и лично задать вопросы по интересующей теме. Присоединяйтесь! Регистрация – здесь.