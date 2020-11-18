Volkswagen рассматривает возможность избавиться от Lamborghini и Ducati

Volkswagen Group рассматривает возможность избавиться от своих брендов - суперкаров Lamborghini и мотоциклов Ducati, поскольку автопроизводитель стремится оптимизировать свою деятельность и сосредоточиться на массовом производстве электромобилей, пишет Automotive News Europe.

"Мы работаем над нашей юридической структурой в Италии", - сказал генеральный директор Герберт Дисс, имея в виду Lamborghini, Ducati и дизайн-студию Italdesign.

Lamborghini, Ducati и Italdesign будут объединены в структуру, которая позволит Volkswagen действовать, если будет принято решение о смене владельца, заявил Дисс в понедельник в презентации для аналитиков.

"Мы, скажем так, вносим его в юридическую структуру, где мы могли бы действовать", - сказал Дисс, добавив, что никаких решений об избавлении от активов принято не было. "Возможно, это несколько более медленный процесс, - сказал он, - но он стоит на повестке дня".

Два источника, знакомые с этим вопросом, сообщили Reuters в прошлом месяце, что Volkswagen разрабатывает планы потенциального спин-оффа или первоначального публичного размещения брендов.

Главный финансовый директор Фрэнк Виттер заявил, что усилия по упорядочению разросшейся конгломератной структуры Volkswagen представляют собой "незавершенную работу". Ни один из руководителей не указал сроки принятия возможных решений.

Руководители компании выступили после того, как Volkswagen Group заявила в пятницу, что увеличит свои запланированные инвестиции в цифровые и электромобильные технологии до 73 миллиардов евро (86 миллиардов долларов) в течение следующих пяти лет.

Дисс заявил в понедельник, что Volkswagen пропустит свой целевой показатель соответствия требованиям Европейского союза по CO2 в этом году "на грамм или около того".

Он видит, что бизнес будет восстанавливаться в следующем году, а к докризисному уровню компания планирует вернуться в 2022 году.

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