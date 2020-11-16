В первой половине ноября у 6 брендов изменились цены на автомобили. Некоторые стали дешевле.

В результате мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что из 49 марок, официально представленных на российском рынке, во второй половине ноября* у 6 обновились прайс-листы на автомобили. Отмечается, что только одна из этих марок относится к массовому сегменту, остальные пять – это премиальные бренды.

Так, корейский Hyundai поднял цены на кроссовер Tucson и его спорт-версию Tucson N Line – они стали дороже на 0,8 – 1,2%.

В премиальном сегменте изменения были куда более масштабными. Например, прибавку к стоимости получили два кроссовера Jaguar – E-Pace и F-Pace (на 1,4 – 3,5%), а также большинство внедорожников Land Rover (на 1,3 – 3,6%). Кроме того, баварский бренд BMW поднял цены на 0,4 – 9,2% для 14 моделей из 30, представленных в России.

Отдельно отметим немецкий Porsche и японский Lexus – у этих марок произошло разнонаправленное изменение цен на автомобили. Так, в модельном ряду Porsche 4 модели стали дороже на 2,0 – 5,1%, а вот отдельные комплектации кроссоверов Cayenne и Cayenne Coupe подешевели на 0,6 – 2,7%. Lexus снизил цену на седан ES200 (на 2,3%), а также на кроссовер LX 570 в комплектации Luxury 21+ (на 3,4%). У других 12 моделей Lexus отмечен рост стоимости на 0,5 – 4,9%.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 15 ноября 2020 года.

Фото взято с бесплатного стока pexels.com