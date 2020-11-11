Купе-кроссовер Audi Q5 Sportback сертифицирован в России

Компания Audi сертифицировала в России купеобразный кроссовер Audi Q5 Sportback. Судя по опубликованному в открытой базе Росстандарта Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), в нашей стране появится не только «заряженная» модель SQ5, но и Q5 Sportback, пишет издание «Авторевю». Впрочем, если линейка двигателей для стандартного кроссовера на российском рынке будет включать два агрегата, то версии с купеобразным кузовом и вовсе положен лишь один мотор: это турбочетверка 2.0 TFSI (249 л.с., 370 Нм), которая работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» S tronic. Она оснащена компактной 12-вольтовой гибридной надстройкой и крохотной литий-ионной батареей, расположенной за задним диваном. Привод, как и у всех остальных «ку-пятых» для России – на все четыре колеса.

Обновленный Audi Q5 с традиционным кузовом, помимо бензинового мотора 2.0 TFSI, можно будет заказать с 3,0-литровым турбодизелем V6 (249 л.с., 600 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом». На вершине гаммы, как и прежде, – Audi SQ5, который предлагается с бензиновым мотором 3.0 V6 TFSI (354 л.с., 500 Нм) вместо турбодизеля 3.0 TDI (341 л.с.). Он тоже будет доступен исключительно с 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. А вот «заряженный» Audi SQ5 Sportback, судя по опубликованному документу, на российском рынке можно не ждать – у нас топ-версия кроссовера будет доступна лишь с одним типом кузова. Дата старта продаж обновленных машин пока не объявлена, однако есть вероятность, что первые экземпляры у дилеров появятся уже до конца этого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Audi реализовали 11502 автомобиля, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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