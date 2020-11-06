Seat назначил нового шеф-дизайнера

Главным дизйнером компания Seat с 1 декабря назначен Хорхе Диес. Он пришел на смену Алехандро Месонеро-Романосу, отвечавшему за облик всех актуальных моделей брендов Seat и Cupra, который минувшим летом перешел в компанию Renault.

Как пишет издание «Авторевю», автодизайном Хорхе Диес занимается почти 20 лет, причем с 2001 по 2019 год работал в разных подразделениях концерна Volkswagen, включая Seat. Например, с 2011 по 2014 год он возглавлял команду дизайнеров экстерьера Seat. Среди наиболее ярких автомобилей, в создании которых участвовал Хорхе Диес, – спорткар Audi TT второго поколения, лифтбек Audi A7 Sportback первого поколения, а также модели Seat Ibiza и Leon предыдущих поколений.

Летом 2019 года Хорхе Диес перешел в компанию Mitsubishi Motors и возглавил ее европейскую дизайн-студию. Видимого вклада в облик автомобилей Mitsubishi он пока не внес и этой зимой вернется в родную Испанию. Теперь Хорхе Диес будет отвечать за облик и интерьер будущих автомобилей Seat, а также за машины дочернего бренда Cupra.

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