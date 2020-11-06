Suzuki в октябре снизила продажи в России на 4%

Российские дилеры Suzuki в октябре реализовали 832 автомобиля – это на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 6288 машин, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в октябре остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 584 экземпляров (-1%). Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 157 покупателей, что в 2 раза выше показателя годичной давности. Как отмечается, обе модели в октябре показали лучший результат продаж с начала года. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 91 автомобиль (-55%).

В каких городах есть дилерские центры Suzuki, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».