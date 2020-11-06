Suzuki в октябре снизила продажи в России на 4% | АВТОСТАТ

Suzuki в октябре снизила продажи в России на 4%

346 1

Suzuki в октябре снизила продажи в России на 4%

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
Все готовые отчёты

Российские дилеры Suzuki в октябре реализовали 832 автомобиля – это на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 6288 машин, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в октябре остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 584 экземпляров (-1%). Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 157 покупателей, что в 2 раза выше показателя годичной давности. Как отмечается, обе модели в октябре показали лучший результат продаж с начала года. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 91 автомобиль (-55%).

В каких городах есть дилерские центры Suzuki, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи suzuki

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 1
Игнат Латышев

На самом деле, у Сузуки сейчас самые крепкие позиции на рынке. С учетом начала второй волны коронавируса, какие-то четыре процента - это ерунда. У других производителей спрос значительно упал. Тем более, у корейцев недавно случилась очень неудобная ситуация с потерей 3 млн долларов на гарантийных заменах движков. А европейцев нынче брать тоже без толку, там качества еще с начала нулевых нет. Поэтому Сузуки и в выигрыше.

Ответить
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно