Volkswagen Arteon покинул российский рынок

Лифтбек Volkswagen Arteon больше не продается на российском рынке. Информация о модели исчезла с официального сайта марки.

Как пояснили порталу Autonews.ru в российском представительстве Volkswagen, лифтбек Arteon является нишевой моделью и поставлялся в Россию ограниченной партией, примерно в 100 экземпляров. На данным момент все они распроданы.

Напомним, продажи лифтбека Volkswagen Arteon стартовали на российском рынке в июне 2020-го. Модель предлагалась с безальтернативным бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. На выбор покупателей было доступно две топовые фиксированные комплектации : цена Arteon R-Line начиналась от 2 млн 639 тыс. рублей, а версия R-Line Premium с расширенным набором функционального оборудования – 2 млн 999 тыс. рублей.

Возобновлять поставки автомобиля на российский рынок в компании не видят смысла. Дело в том, что в Европе уже доступен рестайлинговый лифтбек. Поэтому на данный момент в компании обсуждается возможность начала российских продаж обновленного Arteon. Окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Напомним, ранее компания Volkswagen представила на американском рынке новый компактный кроссовер Taos. Версия данной модели запланирована и для России – ее название, спецификации, а также цены и дата начала продаж будут объявлены позднее.

По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 70870 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,5% против 6,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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