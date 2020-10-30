Немецкие дилерские центры останутся открытыми во время нового локдауна

Дилерские центры в Германии приветствовали решение правительства разрешить автосалонам оставаться открытыми во время новой локдауна страны, который вступает в силу в понедельник, 2 ноября, чтобы замедлить вторую волну заражения COVID-19.

Как сообщает Autonews.com, в следующем месяце правительство закроет рестораны, бары, места отдыха и культурные объекты, но магазинам, школам и офисам будет разрешено оставаться открытыми, если они будут следовать рекомендациям по социальному дистанцированию и гигиене.

Ассоциация дилеров ZDK заявила, что ограничения Берлина, которые позволяют находиться одному клиенту на 10 квадратных метрах пространства в бизнесе, не создают проблем для торговли автомобилями.

"Мы больше всего боялись, что автосалоны снова закроются по всем направлениям", - сказал в своем заявлении вице-президент ZDK Томас Пекрун. Напомним, что во время предыдущей блокировки (в марте - апреле) правительство распорядилось закрыть автосалоны.

Также отмечается, что отдельные немецкие земли могут вводить более жесткие или более мягкие ограничения, но они должны следовать линии федерального правительства.

Фото: Reuters.