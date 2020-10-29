В 3 квартале в России отмечен рост числа автодилеров

За последние три месяца в нашей стране стало на 7 автомобильных дилеров больше. Как отмечают, эксперты агентства «АВТОСТАТ», прирост общего числа дилеров незначительный, но на фоне их продолжающегося снижения в последние несколько лет такой факт выглядит довольно позитивно.

В результате проведенного агентством мониторинга, на середину октября 2020 года в России насчитывалось 3211 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, а в июле их было 3204. При этом их увеличение в 3 квартале объясняется тем, что было расторгнуто 90 дилерских контрактов, а новых заключено – 97.

Рост числа дилеров во многом произошел за счет расширения дилерской сети Chevrolet и целого ряда китайских марок. Так, компания «Келес Рус» (официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet массового сегмента) за три месяца подписала дилерские соглашения еще с 17 компаниями. Среди производителей из КНР особо отличился Haval, у которого стало на 9 дилеров больше. У Geely появилось 7 новых автоцентров, у Changan и FAW – по 6, у GAC – 4, у JAC – 3.

Впрочем, есть и потери. Напомним, что в России прекратились продажи автомобилей Smart, а все 17 дилеров бренда, по сути, теперь исполняют только функции сервиса. Также на 17 дилеров меньше стало у китайской марки Zotye. Дилерская сеть французского Peugeot сократилась на 4 автоцентра, а китайского Brilliance – на 3.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Без учета отдельных сервисных центров.

Фото: Haval и Fresh Auto.