Ford EcoSport получит версию для бездорожья

Европейское подразделение компании Ford опубликовало тизер новой версии компактного кроссовера EcoSport, который получит приставку Active. Премьера автомобиля состоится 6 ноября 2020 года, сообщает портал Autonews.ru.

По предварительным данным, Ford EcoSport Active станет более подготовленным кроссовером к езде по бездорожью по сравнению с другими вариантами модели. От них он будет отличаться перенастроенной подвеской с увеличенным дорожным просветом, пластиковой защитой нижней части кузова и другими колесами.

EcoSport станет третьим автомобилем в линейке американского бренда, у которого есть модификация Active. На данный момент такая версия существует у моделей Focus и Fiesta.

В марте 2019 года компания Ford официально заявила о том, что прекращает производство и продажи в России легковых автомобилей. Модельный ряд марки был представлен машинами Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. При этом бренд не покинул российский рынок полностью – он сосредоточился на сервисном обслуживании легковых моделей и продажах легкого коммерческого транспорта.

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