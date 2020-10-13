Кросс-версии LADA Vesta лишатся комплектации Comfort / Winter

АВТОВАЗ с 15 октября прекратит производство автомобилей LADA Vesta в комплектации Comfort / Winter, а вместо нее начинается выпуск новой версии Comfort / [BLACK]. Об этом порталу «Лада.Онлайн» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, отметив, что это касается только внедорожной линейки Сross, тогда как для обычных версий LADA Vesta пакет Winter остается как есть.

Напомним, внешний вид автомобилей в специальном исполнении [BLACK] отличают черная глянцевая крыша, черные корпуса автоматически складывающихся зеркал, 17-дюймовые диски в черном лаке и эмблемы с названием специальной серии. Салон автомобилей получил черную обивку сидений и потолка. Что касается оснащения, LADA Vesta Cross [BLACK] и Vesta SW Cross [BLACK] оборудованы «зимним» пакетом, включающим такие опции как подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса в практичной отделке из эко-кожи.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 72464 машины (-13%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

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